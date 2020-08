Getuigen gezocht van woningoverval Venray vrouw en baby

Laat het ons weten via het tipformulier.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht vanavond aandacht voor een brutale woningoverval onlangs op klaarlichte dag in Venray, waar een moeder en haar pas twee maanden oude baby het slachtoffer werden. De uitzending start om 20.30 uur op NPO1.

Omschrijving

De politie zoekt via het landelijke opsporingsprogramma getuigen die meer informatie kunnen geven over een woningoverval die vrijdagmiddag 14 augustus plaatsvond aan de Doormanstraat in Venray.

Overval

Een onbekende man en vrouw weten zich vrijdagmiddag rond 13.15 uur toegang te verschaffen tot het flatgebouw en bellen aan bij een appartement, waar op dat moment bewoonster alleen met haar baby thuis is. Als ze de deur opent wordt ze door de man vastgehouden, terwijl zijn vrouwelijke compagnon de woning binnen gaat. In het pools wordt er gevraagd om geld. De bewoonster weet zich uiteindelijk los te worstelen en kan buiten om hulp roepen. Daarop gaan de twee verdachten er vandoor met als buit een kostbare ring.

Het voorval heeft grote impact op de bewoonster. De politie hoopt dan ook op getuigen die mogelijk iets gezien hebben of meer informatie over de beide verdachten, zodat we deze snel kunnen aanhouden. Kijken dus vanavond om 20.30 uur op NPO1.