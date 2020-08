Woningoverval Flessingsterrein Oude Pekela

Op 21 augustus 2019 overvielen twee mannen in bivakmutsen een echtpaar van 72 in hun woning aan het Flessingsterrein in Oude Pekela. Hun kleindochter van 15 jaar was op die woensdagavond ook in de woning. Onder bedreiging van een vuurwapen en een ijzeren staaf eisen twee mannen met een bivakmuts geld. De daders maken alleen 40 euro en een paar bingokaarten buit, maar de impact voor de familie is een jaar later nog steeds voelbaar.

Omschrijving

Om half 12 ’s avonds slaan twee mannen met bivakmutsen de glazen schuifpui van het huis in en gaan naar binnen. De kleinste van de twee heeft een ijzeren staaf bij zich en de langere een pistool.

De 15-jarige kleindochter alarmeert de politie, terwijl er een schermutseling ontstaat tussen de man des huizes en de overvallers. Uiteindelijk gaan de daders er vandoor met de handtas van de vrouw, waarin 40 euro en een paar bingokaarten zitten.

Signalement

De daders zijn twee mannen van rond de dertig jaar oud. Beiden droegen donkere kleding en bivakmutsen, hadden een normaal postuur en spraken Nederlands. De man met de ijzeren stang was ongeveer 1 meter 70 en de man met het pistool rond de 1 meter 90.

Na de beroving vluchtten de daders de Turfweg op, richting Blijhem en over de brug naar rechts. Daar renden ze de Hendrik Westerstraat op, waar vermoedelijk een vluchtauto heeft gestaan. De auto is vervolgens in oostelijke richting weggereden.

Opsporing Verzocht

Deze zaak wordt op 25 augustus in Opsporing verzocht behandeld. In deze uitzending van Opsporing Verzocht doen zij hun verhaal, in de hoop dat een getuige naar voren komt. In de uitzending worden ook meer details over de zaak naar voren gebracht en worden bewakingsbeelden getoond. Het programma is te zien op dinsdagavond 25 augustus op NPO1 om 20:35. De herhaling is woensdag op NPO2 om 14:15. Na de eerste uitzending zullen de beelden op deze gezocht pagina worden gepubliceerd.