Meerdere incidenten bij eetcafé

Laatste update: 03-12-2020 | 10:48 Zaaknummer: 2020385887 Datum delict: 11-08-2020 Plaats delict: Arnhem

Bij een eetcafé aan het Elderveldplein hebben in augustus en september meerdere incidenten plaatsgevonden. Het begon op 11 augustus. Op die dag was er een conflict tussen een medewerker van de zaak en een aantal personen. Enkele dagen later, op 16 augustus, werd ’s nachts brand gesticht. Drie weken later, op 9 september, vernielden drie mannen de pui van het eetcafé. En tot slot werd op 30 september voor de tweede keer brand gesticht met als gevolg dat het pand volledig uitbrandde en omliggende panden schade opliepen.