Corona-babbeltruc in Haarlem en Zandvoort

Omschrijving

In beide gevallen werden de hoogbejaarde slachtoffers ' opgevangen' voor de ingang van hun wooncomplex door een dame die beweerde van de Thuiszorg te zijn. Zij had de opdracht gekregen de kamer te desinfecteren in verband met het Corona-virus. In goed vertrouwen lieten beide dames deze vrouw binnen en ging de zogenaamde thuishulp aan de slag.

Slachtoffer Haarlem

Toen de 'thuishulp' op zaterdag 29 augustus de woning van het Haarlemse slachtoffer verliet, vroeg zij het slachtoffer om haar pincode. De Polikliniek zou namelijk geld terugstorten maar had daarvoor wel de pincode van de vrouw nodig. De Haarlemse gaf haar de pincode en in de dagen daarna werd voor ruim 5000 euro gepind in Badhoevedorp, Utrecht en Den Haag.

Slachtoffer Zandvoort

Op woensdag 16 september werd een iets andere smoes gebruikt. De 'thuishulp' gaf bij haar vertrek advies aan de bewoonster en verliet de woning. Later die dag werd de vrouw gebeld door een medewerker van de bank dat haar pinpas verlopen was en dat het slachtoffer haar pincode moest doorgeven zodat zij een nieuwe pinpas zou ontvangen. De Zandvoortse gaf haar pincode en diezelfde dag werd 800 euro gepin bij een bankautomaat en een casino in Heemstede. Later bleken ook enkele persoonlijke bezittingen en sierraden van het slachtoffer te zijn verdwenen.

Bewakingsbeelden

We hebben beelden van een vrouw die met de gestolen bankpas van het Haarlemse slachtoffer geld opneemt bij een pinautomaat in Badhoevedorp. Met dezelfde pinpas wordt door een man geld opgenomen bij een automaat in Den Haag.

Op bewakingsbeelden van het casino in Heemstede, is een vrouw te zien die verdacht veel lijkt op de dame die onrechtmatig geld opneemt in Badhoevedorp.