67-jarige zwaargewond na duw van fiets, ‘duwer’ nog steeds gezocht

Vrijdagmiddag 23 oktober 2020 komt een 67-jarige fietsster na een plotselinge duw van een nog onbekende man op het Rokin hard ten val. Het slachtoffer houdt zwaar letsel over aan de val en de politie onderzoekt de zaak. Wie haar duwde en waarom, staat nog steeds niet vast. De recherche is dringend op zoek naar de man in kwestie, mensen die hem mogelijk kennen en/of getuigen van het incident.

Omschrijving

Het slachtoffer fietst die middag rond 12.30 uur over het Rokin in de richting van het Muntplein. Bij het naderen van de kruising met het Spui, ter hoogte van een tabaks- en souvenirwinkel, voelt het slachtoffer dat ze uit het niets een harde duw krijgt. Het slachtoffer valt direct op de grond en komt lelijk terecht. Omstanders schieten haar meteen te hulp en de hulpdiensten worden ingeschakeld.

Letsel slachtoffer

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt en direct behandeld moet worden. Na een paar dagen mag het slachtoffer gelukkig weer naar huis, maar ze heeft momenteel nog veel last van haar verwondingen en het herstel zal nog zeker enige tijd duren. Ook emotioneel gezien maakte het incident zeer grote indruk op het slachtoffer.

Signalement duwende man

Een getuige die achter het slachtoffer reed, heeft gezien dat een fietsende man het slachtoffer onverwacht een duw gaf. Deze man stopte in eerste instantie, maar ging uiteindelijk toch weg richting de Taksteeg. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de man inderdaad niet meer aanwezig.

Het is onduidelijk waarom deze man het slachtoffer een duw heeft gegeven en de recherche wil hem hier over spreken. Het vermoeden bestaat dat de man het slachtoffer niet bewust zo heeft willen verwonden en rechercheurs horen graag wat hij over het incident te zeggen heeft. Op herhaalde oproepen om zichzelf bij de politie te melden, reageerde man helaas nog niet. De man voldoet aan het volgende signalement:

- Man

- Rond gezicht

- Weinig hoofdhaar, bijna kalend

- Lichte huidskleur

- Ongeveer 40 jaar

- Gezet postuur

- Tussen de 180 en 185 cm lang

- Droeg een opvallend grijs T-shirt

Informatie delen

Het zou goed kunnen dat de man in zijn omgeving over het incident gesproken heeft. Weet u om wie het hier mogelijk zou kunnen gaan? Laat de politie dat dan weten. Daarnaast hoort de recherche het graag als u getuige bent geweest in en/of camerabeelden heeft van de zaak.

Kunt u de recherche verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.