Bespuging NS-conducteur Amsterdam CS

Omschrijving

Op de bewuste avond bevindt de hoofdconducteur van de NS zich in de trein die om 00.00 uur vanaf spoor 14B naar Hoofddorp zal vertrekken. De conducteur ziet een man in de trein zitten die geen mondkapje draagt. De conducteur vraagt de man waarom hij geen mondkapje draagt en krijgt als antwoord: "Wat wil jij daar aan doen?". De conducteur geeft aan dat het verplicht is in het openbaar vervoer om een mondkapje te dragen.

De conducteur adviseert de man om uit te stappen en een mondkapje te halen, omdat het de man anders een boete van 95 euro zou kosten. Als de conducteur de trein verlaat, volgt de man hem. De man scheldt hem uit en wanneer hij de conducteur passeert op het perron en spuugt hij hem in het gezicht.

Het spugen heeft een dusdanige impact op de conducteur dat hij direct zijn werkzaamheden moet neerleggen. De conducteur mag van zijn werkgever niet meer werken omdat hij bespuugd is tijdens de coronapandemie. De conducteur mag pas weer werken als hij getest is op het coronavirus, dit kan enige dagen duren. De onzekerheid en de vernedering vindt de conducteur ontzettend vervelend om mee te maken.

Signalement

Van het spuugincident zijn camerabeelden, waarop de verdachte te zien is. Op basis van de beelden is het volgende signalement opgesteld:

- Man

- Circa 30 tot 45 jaar oud

- Lichte huidskleur

- Normaal postuur

- Kalend met kort haar op de achterzijde van zijn hoofd

De verdachte droeg in de bewuste nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 augustus een donker t-shirt, een donkere korte broek, witte sportsokken en sportschoenen. Daarnaast had hij een donkere rugtas bij zich.



Informatie delen

Herkent u de verdachte? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.