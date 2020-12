Diefstal rugzak uit eetcafé Vijzelgracht

Op 24 juli 2020 wordt in een eetcafé aan de Vijzelgracht een rugzak rond 19.30 uur gestolen van een medewerker van een televisiecrew die die dag opnames maakt in de horecagelegenheid. De recherche brengt beelden van de diefstal naar buiten om zo achter de identiteit van de verdachte te komen.

Omschrijving

Op de opnamedag leggen leden van de filmploeg hun tassen in een openbare ruimte op de eerste etage van het eetcafé. Zo ook het latere slachtoffer, die er zijn grijs/groene The North Face rugtas achterlaat. In deze backpack zitten zowel persoonlijke eigendommen, als ook eigendommen van de televisieproducent waarvoor hij werkt, waaronder een schroefmachine van het merk De Walt, een kniptang, een powerbank, Apple Earpods en meerdere XD-CAM schijven en een CF-kaart met daarop audiovisueel materiaal dat die dag was opgenomen.

De verdachte staat op beeld als hij komt aanlopen en als hij, na de diefstal van de rugtas, wegloopt richting de Prinsengracht. Op de plek van de grijs/groene rugtas legt hij een zwarte rugtas neer, eveneens van The North Face.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is het volgende signalement van de verdachte opgesteld:

- Man

- Circa 1.80 meter lang

- 30 tot 45 jaar oud

- Stevig tot gezet postuur

- Zwart, kort haar

- Een lichte tot licht getinte huidskleur

Op de 24ste juli droeg hij:

- Een blauwe spijkerbroek

- Een zwart shirt met lange mouwen

- Zwarte nette schoenen

- Een donkere zonnebril

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden, of heeft u andere informatie voor de recherche? Of zijn u na 24 juli bijvoorbeeld één van de gestolen goederen aangeboden of heeft u deze ergens te koop zien staan? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl