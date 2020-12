Diefstal tas en portemonnee in restaurant Spui

Op zaterdag 19 september en zaterdag 27 september wordt door ogenschijnlijk dezelfde man een portemonnee en een tas gestolen. De diefstal is gefilmd en de recherche wil graag weten wie de man is die de beide diefstallen pleegt.

Omschrijving

Als op zaterdag 19 september 2020 omstreeks 13:15 uur twee mannen aankomen in een restaurant aan het Spui en één van hen zijn jas ophangt aan de kapstok, neemt de verdachte plaats aan een tafeltje direct achter de kapstok. Als het slachtoffer van de diefstal even later een melding krijgt dat er met zijn creditcard is betaald in een tabakswinkel, vindt de man dit uiteraard vreemd. Hij loopt meteen naar zijn jas en merkt dat zijn portemonnee uit de afgesloten binnenzak van zijn jas is gestolen. De diefstal van de portemonnee is door de bewakingscamera van het restaurant vastgelegd. De verdachte is goed te zien op de beelden. Hij is ook te zien als hij een week later een tas steelt van een vrouw in hetzelfde restaurant.

Op zondag 27 september 2020 omstreeks 17:45 uur zit een vrouw in een restaurant aan het Spui. Aan haar stoel hangt haar crossbody-tas. Vlak nadat zij is gaan zitten, neemt een man (ogenschijnlijk dezelfde man die een week eerder een portemonnee in hetzelfde restaurant heeft gestolen) plaats aan het tafeltje achter haar. Zij voelt dat de man tegen haar stoel aanstoot en zij denkt dat de man achter haar zijn stoel verschuift en per ongeluk tegen haar stoel stoot. Direct daarna ziet zij dat de man op staat en het restaurant verlaat. Dan merkt ze dat haar cross-body tas niet meer aan haar stoel hangt. Het betreft een marine blauwe cross-body damestas van het merk Coach met daarin diverse persoonlijke bezittingen.

De diefstal van de tas is door de bewakingscamera van het restaurant vastgelegd. De verdachte is goed te zien op de beelden. Kent of herkent u de man op de beelden? Laat het ons dan weten!



Signalement

Op basis van de camerabeelden van beide diefstallen is het volgende signalement opgesteld van de verdachte:

- man

- lichte huidskleur

- circa 40 á 55 jaar oud

- normaal postuur

- kale schedel met lichte beharing aan de achterzijde van zijn hoofd

- opvallend donkere wenkbrauwen

Tijdens één of beide de diefstallen droeg hij:

- een zwarte jas

- een licht blauw overhemd

- blauwe sportieve schoenen

- een blauwe rugzak

- een donkerkleurige broek

De slachtoffers van beide diefstallen balen logischerwijs flink dat de verdachte hen heeft bestolen van hun persoonlijke spullen, waaronder belangrijke papieren en sleutels.

Informatie delen

Kent of herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie waarmee u de recherche verder kunt helpen in het onderzoek? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.