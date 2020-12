Inbraak kaaswinkel Elandsgracht

In de vroege ochtend van maandag 24 augustus 2020 breken twee mannen rond 4.55 uur in bij een kaaswinkel aan de Elandsgracht te Amsterdam. Ze veroorzaken daarbij veel glas- en braakschade.

Omschrijving

Bij de inbraak ontvreemden ze onder meer een afstortkluis (merk Jewel Elegance, antraciet grijs), een geldbedrag, dure flessen wijn, documenten en sleutels.

De recherche doet onderzoek naar de inbraak en wil weten wie de verdachten zijn op de camerabeelden in de kaaswinkel en circa 45 minuten voor de inbraak op de Elandsgracht. Op de beelden is te zien dat de verdachten de omgeving lijken te verkennen terwijl zij in de richting van de Prinsengracht lopen.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is er van twee van de verdachten het volgende signalement:

Verdachte 1:

man

- circa 1.85 á 1.90 meter lang

- donkere jas met capuchon

- een spijkerbroek

- donkere schoenen.

Verdachte 2:

- man

- circa 1.80 meter lang

- donkere jas

- donkere broek

- witte schoenen

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden, of heeft u andere informatie voor de recherche? Of heeft u na 24 augustus bijvoorbeeld een antraciet grijze afstortkluis gezien bij iemand of op een plek die vreemd of opvallend is? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl