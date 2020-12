Overval hotel Hullenbergweg

In de nacht van zondag 8 november op maandag 9 november 2020 hebben twee receptionisten van een hotel aan de Hullenbergweg in Amsterdam Zuidoost nachtdienst. Als rond 4.00 uur wordt aangeklopt, denken ze dat een hotelgast voor de deur staat. Het blijken twee overvallers met een vuurwapen te zijn. De politie geeft beelden van de overval vrij om achter de identiteit van de verdachten te komen.

Omschrijving

Als er die nacht rond 4.00 uur op een toegangsdeur wordt geklopt, opent één van hen deze deur omdat hij denkt dat het één van de hotelgasten is. Ondertussen komt de andere hotelmedewerker achter de balie staan. Verdachte 1 komt als eerste binnen. Hij pakt de hotelmedewerker die net de deur heeft opengedaan vast en trekt hem mee onder bedreiging van een vuurwapen. Vervolgens opent de overvaller de deur voor zijn handlanger.

Als verdachte 1 naar de balie loopt, richt hij het vuurwapen op de medewerkers. Hij schreeuwt dat hij wil weten waar de kassa is. Ondertussen komt de andere overvaller binnen. Een van de slachtoffers (hotelmedewerkers) opent de twee kassa’s die achter de balie staan. De verdachten stoppen het geld dat uit de kassa’s wordt gehaald in een blauwe Albert Heijn-plastic tas .

Verdachte 1 roept dat de kluis in het kantoor moet worden geopend en zet de loop van het vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. Beide slachtoffers geven aan dat de kluis niet geopend kan worden omdat zijn niet in de kluis kunnen komen. De overvaller ziet op het bureau een sleutel liggen en denkt hiermee de kluis te kunnen openen. Dat lukt niet omdat de kluis alleen met een code kan worden geopend. De andere overvaller vindt dat het te lang duurt en dan rennen beide verdachten het hotel uit.

De twee verdachten spraken zowel in het Nederlands als in het Engels tegen de slachtoffers.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is van beide verdachten het volgende signalement opgesteld:

Verdachte 1:

- Man

- Circa 18 – 25 jaar oud

- Circa 1.80 meter lang

- Sportief postuur

Hij droeg tijdens de overval:

- Een zwarte jas met witte strepen van het merk Nike met capuchon

- Een zwarte trainingsbroek van het merk Nike

- Een zwarte pet

- Een zwart mondkapje

- Donkerkleurige schoenen

- Oranje handschoenen

Verdachte 2:

- Man

- Circa 18 – 25 jaar oud

- Circa 1.75 a 1.80 meter lang

- Mager postuur

Tijdens de overval droeg hij:

- Een zwarte jas van The North Face met print op de mouwen

- Een zwarte broek

- Zwarte sportschoenen met een wit Nike-embleem

- Een zwart mondkapje

- Een zwarte pet

- Blauwe handschoenen

Informatie delen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.