Overval op telefoonwinkel Hoofddorpweg

Omschrijving

Als de twee overvallers de winkel inkomen, dwingen zij een medewerker en een aanwezige klant onder bedreiging van een vuurwapen om mee te lopen naar het magazijn. Ook de manager van de zaak, die in het kantoor aan het werk is, wordt bedreigd met het vuurwapen en moet bij de andere twee slachtoffers op de grond gaan liggen.

De twee overvallers hebben het gemunt op de voorraad smartphones van de telefoonwinkel. Terwijl ze de slachtoffers herhaaldelijk bedreigen, stoppen de verdachten de telefoons in een zwarte sporttas met witte strepen. Ook nemen ze een geldbedrag mee. Dan verlaten ze de winkel. Omstanders zien hen rennend de Hoofddorpweg oversteken en vervolgens de Leimuidenstraat ingaan.

Signalement

Op basis van de beelden is van de verdachten het volgende signalement opgesteld:

Verdachte 1:

- man

- 1.80 á 1.85 m lang

- 20 á 35 jaar oud

- witte broek met zwarte gaten bij de kniëen

- donkerblauwe jas met witte streep

- donkerkleurige muts

- zwarte sportschoenen van Nike

- zwart mondkapje

Verdachte 2:

- man

- 1.80 á 1.85 meter lang

- licht getinte huidskleur

- 20 á 30 jaar oud

- blauwe jas

- zwarte pet

- zwarte jas

- zwarte schoenen

- paars mondkapje

- zwarte handschoenen

- sprak Nederlands met een accent dat geassocieerd kan worden met ‘straattaal’

De slachtoffers zijn logischerwijs zeer geschrokken door de gewapende overval, waarbij zijn ook nog eens verbaal met de dood zijn bedreigd en een vuurwapen op het hoofd gericht kregen. Dit heeft een enorme impact op hen.

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden, of heeft u andere informatie voor de recherche? Of kent u personen die na 6 oktober zonder duidelijke verklaring plots over een behoorlijk aantal smartphones beschikten? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl.