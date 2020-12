Vier explosies bij drie Poolse supermarkten (Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther)

In december 2020 werden binnen vijf dagen vier aanslagen gepleegd op Poolse supermarkten met de naam Biedronka. Nog onbekende daders lieten zware explosieven afgaan en brachten daarmee omwonenden ernstig in gevaar. De winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk liepen door de ontploffingen enorme schade op.

Omschrijving

Naar aanleiding van de explosies is de politie een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart, waarbij rechercheurs uit verschillende eenheden met elkaar samenwerken. Het team is dringend op zoek naar meer informatie over de incidenten.

Aalsmeer

Bij de eerste explosie, in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december in Aalsmeer, ontstond brand. Een 88-jarige dame die uit haar woning gered moest worden, werd onwel en ligt nog in het ziekenhuis. Daarnaast vond de brandweer een kat van een nog altijd onbekende eigenaar, het dier is overleden.

De ontploffing bij de Poolse supermarkt aan de Ophelialaan gebeurde om ongeveer 03.10 die nacht. Tijdens het onderzoek werd in het pand een brandversnellend middel aangetroffen, wat erop wijst dat de dader(s) op een zo groot mogelijke schade uit was of waren. Getuigen hebben in de omgeving een persoon gezien die in donkere kleding gehuld was en er zou een kleine, mogelijk donkerkleurige auto met hoge snelheid zijn weggereden.

Heeswijk-Dinther

Ongeveer één uur na het incident in Aalsmeer volgde een enorme explosie bij een Biedronka-winkel in Noord-Brabant, aan Plein 1969 in Heeswijk- Dinther. De klap was in een omtrek van vijf kilometer te horen en richtte veel schade aan aan de winkel en aangrenzende panden. Een aantal woningen rondom de supermarkt werd ontruimd. Ook in dit onderzoek werden sporen van een brandversnellend middel aangetroffen en is rond het tijdstip van deze aanslag zijn een donkergekleed persoon en een kleine personenauto gezien. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld waarop de vermoedelijke dader te zien is.

Tweemaal in Beverwijk

De Biedronka-supermarkt in het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof was nog in aanbouw toen deze op woensdagochtend 9 december het doelwit was. Rond 05.15 uur brachten vermoedelijk twee daders daar een explosief tot ontploffing. Getuigen hebben twee personen zien lopen die een grote zak tussen zich in droegen.

Drie dagen later vond er bij het al gehavende winkelpand opnieuw een explosie plaats. Om ongeveer 04.30 op zaterdagochtend 12 december raakten door de hevige explosie zowel de supermarkt als een aantal andere winkels zwaar beschadigd.

Gebruikte explosieven

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd. Mogelijk kan iemand dat in verband brengen met de daders.

Gecoördineerde acties

Op dit moment gaat het onderzoeksteam ervan uit dat het om gecoördineerde acties richting de supermarkt gaat. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat deze explosies bedoeld zijn om Poolse mensen in Nederland te raken. De vestigingen zijn grotendeels ook niet van eigenaren van Poolse afkomst.

Beelden

De bewakingsbeelden van de verschillende incidenten worden nu bekeken, bewerkt en met elkaar vergeleken. Van het incident is Heeswijk-Dinther kan een beeld van een verdachte getoond worden.

Informatie gezocht

De politie is dringend op zoek naar mensen met meer informatie over deze incidenten:

Heeft u informatie over het motief voor een of meer van de explosies?

Beschikt u over bewakingsbeelden uit de omgeving van één van de getroffen winkels?

Bent u rond de tijdstippen van de explosies met een actieve dashcam in de buurt bent geweest?

Neem dan contact op met de politie.

Informatie delen

Kunt u het onderzoeksteam mogelijk verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.