Wie herkent de twee verdachten van zware mishandeling op de Lange Leidsedwarsstraat?

In de nacht van 2 op 3 juli 2020 vindt er rond 4.00 uur een vechtpartij plaats op de Lange Leidsedwarsstraat. In de zaak liepen twee slachtoffers behoorlijk letsel op. De politie hield reeds drie verdachten aan, maar is nog op zoek naar de identiteit van twee andere verdachten en geeft daarom beelden van hen vrij.

Omschrijving

Die nacht ontstaat er omstreeks 02:30 uur ruzie in een horecagelegenheid aan de Lange Leidsedwarsstraat tussen twee groepen. De bewaking van de horecagelegenheid voorkomt verdere escalatie van de ruzie en de groep die door de bewakers als aanstichters van de ruzie worden gezien, moet het café verlaten. De andere groep, de latere slachtoffers, blijft binnen.

Als het café om 04:00 sluit, verlaat de achtergebleven groep het café. Dan blijkt dat de andere groep (de verdachten) hen buiten staan op te wachten. Er vindt een vechtpartij plaats, waarbij de slachtoffers direct worden aangevallen door de verdachten.

De identiteit van drie van de vijf verdachten is inmiddels bij de politie bekend. Zij willen echter niet prijsgeven wie de twee andere verdachten zijn, hierna te noemen Verdachte 1 en Verdachte 2.

De slachtoffers worden tijdens de vechtpartij hard in het gezicht geslagen door de verdachten. Één van de slachtoffers van valt na een klap in zijn gezicht op de grond en blijft bewusteloos liggen. Dit slachtoffer heeft diverse kneuzingen in zijn buik en een gebroken kaak opgelopen. Het andere slachtoffer van valt eveneens direct na een klap op de grond, maar hij kan vrij snel daarna weer overeind komen. Dit slachtoffer heeft een kleine hoofdwond opgelopen. Ook een ander slachtoffer wordt door één van de verdachten getrapt en geslagen.

Signalement

Om de identiteit van de twee nog onbekende verdachten te achterhalen, geeft de politie beelden vrij waarop de twee mannen te zien zijn, direct na de zware mishandeling.

Verdachte 1:

- Man

- Circa 1.75 á 1.80 meter lang

- Circa 20 – 35 jaar oud

- Lichte huidskleur

- Slank postuur

- Kort gemillimeterd haar

Hij droeg in de nacht van de mishandeling:

- Een korte paars-zwarte jas met witte accenten

- Een lichtkleurige broek

Verdachte 2:

- Man

- Circa 1.85 á 1.90 meter lang

- Circa 25 á 35 jaar oud

- Sportief postuur

- Lichte huidskleur

De verdachte droeg in de bewuste nacht:

- Een grijskleurige jas met capuchon

- Een blauwe spijkerbroek

- Witte, sportieve schoenen

- Een donkerkleurige pet

Informatie delen

Herkent u de verdachten van deze zware mishandeling? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.