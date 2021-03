Babbeltrucs

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Wordt bij oude mensen ingebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank. Geeft aan dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd op het bankaccount.

Er wordt verteld dat een medewerker langs komt en dat aangever zijn pinpas door midden moet knippen en in een enveloppe moet stoppen. Ook wordt om de pincode gevraagd.

Dan komt er iemand aan de deur (terwijl aangever nog steeds in gesprek is met de medewerker aan de telefoon) die haalt de pas op en pint op diverse plekken, Primera, Bruna, automaten in de muur.

In totaal is er in deze 4 zaken nu voor bijna 20.000 euro schade.