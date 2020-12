Getuige gezocht beroving met vuurwapen

Op maandagavond 30 november is een man onder bedreiging van een vuurwapen in zijn portiek aan de Spangesekade, door twee mannen beroofd van zijn tas. De daders deden zich voor als nepagenten en hadden mogelijk ook politiekleding aan.

Omschrijving

Als de man die maandagavond omstreeks half acht de deur van zijn portiek opent, krijgt hij een duw in zijn rug en valt op de grond. Eén van de daders roept wat naar hem en het slachtoffer voelt dat één van de daders de tas uit zijn handen probeert te trekken. Terwijl het slachtoffer de tas stevig vast probeert te houden, ziet hij de tweede dader een vuurwapen op hem richten vanuit de deuropening. Ondanks het verzet van het slachtoffer lukt het de dader om de tas uit de handen van het slachtoffer te rukken. Samen met zijn metgezel die op de uitkijk stond, rennen zij richting hun vluchtauto.

Getuige gezocht

Inmiddels is bekend dat de vluchtauto een donkerkleurige Volkswagen Golf is. Graag zouden wij willen weten wie deze auto of iets anders verdachts heeft gezien op dezelfde maandagavond 30 november.

Tips?

Heeft u informatie over deze zaak of weet u wie dat wel heeft? Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw melding ook anoniem doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.