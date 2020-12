Wie veroorzaakte de brand aan de Slinge?

Omschrijving

Boven het bedrijfspand zijn woningen gevestigd. Omwonenden hoorden een knal en daarna was er een grote brand. Uit onderzoek blijkt dat kort daarvoor iemand twee keer een gooiende beweging naar het pand maakte. De persoon staat op de camerabeelden. Wie weet wie het is?

Momenteel onderzoeken we de oorzaak en of er sprake is van brandstichting. Maar we hopen ook dat getuigen zich melden als ze informatie hebben over de brand of als ze iets weten over de mogelijke dader. Ook camerabeelden zijn heel erg welkom. Tip via het formulier.