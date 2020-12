Ramkraak kledingwinkel Oosterhout

Laatste update: 07-12-2020 | 08:29 Zaaknummer: 2020243658 Datum delict: 15-09-2020 Plaats delict: Oosterhout

Op 15 september, om ongeveer 03.30 uur, wordt een ramkraak gepleegd bij een kledingwinkel in de Kerkstraat in Oosterhout. Een auto met drie mannen rijdt de straat in en stopt bij de winkel. Met een betonblok verzwakken ze eerst de ruit in de toegangsdeur, om die er daarna voor een deel uit te slaan met een voorhamer. Twee man gaan naar binnen met een bigbag, de derde maakt het gat in de ruit groter. Na een paar minuten gaan ze er met een gevulde bigbag vandoor.