Getuigen gezocht van poging brandstichting woning Best

Zondag 13 december werd er rond 01.45 uur brand gesticht bij een huis aan de Boksprong in Best. Er volgde een ontploffing met een harde knal. De ontploffing veroorzaakte veel schade aan het huis en de woning ernaast. Gelukkig vielen er geen gewonden maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Onze recherche gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de toedracht van deze brandstichting. Wij komen heel graag in contact met mensen die ons meer kunnen vertellen en/of camerabeelden hebben.

Omschrijving

De bewoners van de woning aan de Boksprong in Best zijn afgelopen zondag gelukkig ongedeerd gebleven na deze zeer ernstige poging tot brandstichting. Omstreeks 01.45 uur werd vermoedelijk via de voorzijde brand gesticht waarna bewoners en omwonenden aangaven een harde knal en glasgerinkel te horen. De brand sloeg gelukkig niet snel om zich heen maar het had veel ernstiger kunnen aflopen. De brand veroorzaakte veel schade aan de voorzijde van beide woningen en de auto van de bewoners .



Onderzoek

Rechercheurs doen tactisch en technisch onderzoek op de locatie naar aanwijzingen en/of sporen die meer info kunnen opleveren over de toedracht van de brandstichting. Ook met behulp van buurtonderzoek proberen we meer duidelijkheid te krijgen.

Groot onderzoek

De politie startte een groot opsporingsonderzoek vanwege de ernst van het feit. In de woning verbleven namelijk tijdens de poging brandstichting een moeder met haar twee jonge kinderen. Het opzettelijk stichten van brand in een woning waarbij iemand (zwaar) lichamelijk letsel kan oplopen is een zeer ernstig misdrijf.

Scenario´s

Onze recherche houdt in het onderzoek rekening met allerlei scenario´s waaronder het scenario dat het een gerichte, opzettelijke actie betrof. Een van de bewoners is namelijk een politieagent uit de eenheid Oost-Brabant. Hij was op het moment van de brandstichting aan het werk en zijn echtgenote was alleen thuis met hun twee jonge kinderen.

Getuigenoproep

Onze recherche komt heel graag in contact met mensen die informatie hebben over de brandstichting. Heeft u iets gezien en/of gehoord? Ook zijn wij op zoek naar de bestuurder van een scooter die op het moment van de brandstichting op of rondom de Boksprong in Best gereden heeft. En verder zien wij graag camerabeelden tegemoet uit de omgeving die ons zouden kunnen helpen in het onderzoek. Heeft u deze scooter zien rijden, of heeft u meer informatie over de brandstichting of de aard van het incident, laat het ons dan weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 en help ons bij het onderzoek! U kunt ook het tipformulier onderaan gebruiken.



Bel 0900-8844 of gebruik het tipformulier onderaan. Blijft u liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Ook als u in het bezit van camerabeelden bent waarop mogelijk iets te zien is vragen we u die met ons te delen via het tipformulier.