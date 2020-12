Eindhovense woning van echtpaar met kleine kindjes beschoten

Harde knallen klinken in de vroege ochtend op maandag 2 november... geen vuurwerk blijkt even later, maar pistoolschoten met echte kogels!

Omschrijving

Die kogels werden afgevuurd op een huis in de Echternachlaan, rond 5 uur 's morgens. Daar sliepen op dat moment een echtpaar en hun twee jonge kinderen. Zij zijn gelukkig niet gewond geraakt, maar wel heel erg geschrokken. Zeker voor de kinderen is het niet te bevatten wat er is gebeurd.

De politie is meteen na het schietincident met een groot onderzoek begonnen. Er zijn de nodige sporen verzameld waaronder kogels en hulzen. Minstens één kogel is door een raam van het huis naar binnen geschoten. Die kogel is later ook binnen terug gevonden.

Wie heeft dit op zijn geweten?

Op de beelden zien we twee mannen. Ze lopen door de Echternachlaan, richting het huis waar op dat moment het stel en de kinderen liggen te slapen. Heel even zijn ze buiten beeld. Eé van de twee steekt de straat over, en dan ineens... een harde knal. Samen rennen ze weg, het Henri Dunantpark in.

Ook al is het lastig te zien, toch hopen we dat er mensen zijn die denken te weten wie die twee mannen op de beelden zijn. Als dat zo is, neem dan contact met ons op. Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.