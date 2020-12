Gezocht: auto-inbreker Vught, herkent u hem ?

Wij zoeken een man die wij verdenken dat hij verantwoordelijk is voor het openbreken en het leegroven van 23 auto’s in Vught. Wij hebben de mogelijke verdachte op beeld en wij hopen dat u hem herkent.

Omschrijving

Op zaterdagochtend 12 december 2020 kregen 23 autobezitters een nare verrassing te verwerken. Hun auto’s stonden opengebroken en leeggeroofd in een parkeergarage in de Raadhuisstraat in Vught. Dit is de parkeergarage onder supermarkt de Jumbo.

Een persoon had zich via een geforceerde toegangspoort rond 01.30 uur de toegang verschaft tot de parkeergarage. Eenmaal binnen heeft hij via de door hem ingeslagen autoramen de dashboardkastjes doorzocht en zijn er diverse persoonlijke bezittingen meegenomen.

Wij hebben op beeld de persoon vastgelegd die wij mogelijk verantwoordelijk houden voor de auto-inbraken.

Signalement

- Blank

- Stoppelbaard

- Normaal postuur

- Draagt een zwarte hoodie, op de linkerborst een embleem

- Grijze werkbroek

- Grijze werkschoenen

Herkent u hem?

Herkent u deze man laat het dit dan aan ons weten via bovenstaand tipformulier. Ook kunt u informatie over deze auto-inbraken telefonisch doorgeven. Geef dit dan door via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.