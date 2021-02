Dubbele mishandeling Borgsweer

Borgsweer - In het onderzoek naar de mishandelingen van een man en zijn vrouw in Borgsweer is gistermiddag, dinsdag 9 februari, een 41-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden. Op 29 februari vorig jaar werd de man mishandeld op zijn eigen erf. Hij raakte hierbij ernstig gewond en brak zijn nek. Een dag later werd zijn zwangere vrouw ook mishandeld. Het programma Opsporing Verzocht heeft in de uitzending van 15 december aandacht besteed aan de zaak. Het onderzoek gaat nog steeds door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Heeft u informatie over deze zaak en deze om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld? Neem dan alstublieft contact met ons op. U kunt uw informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Omschrijving

De vrouw liep op zondagavond 1 maart naar de stal om de paarden te voeren. Plotseling werd ze aangevallen door een man met een bivakmuts. Ze werd hierbij ernstig mishandeld. Een dag eerder, op zaterdagavond 29 februari raakte de man ernstig gewond bij de stal en brak onder meer zijn nek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is vermoedelijk het slachtoffer van een ernstige mishandeling.

De recherche onderzoekt deze zaak. Hebt u iets gezien rond deze data in de omgeving van de Wartumerweg in Borgsweer? Of hebt u andere informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek? Laat het ons dan weten via het tipformulier op deze pagina.

Update 16 december - Op dit moment zijn er 11 tips binnengekomen. Heeft u nog informatie die waardevol kan zijn voor de politie? U kunt uw tips nog steeds doorgeven via het tipformulier. Het item in de uitzending is hieronder terug te kijken: