Vuurwerkbom Barnsteenhorst Den Haag

Omschrijving

Dit heeft veel schade opgeleverd. Door getuigen zijn er verdachten gezien het is mogelijk dat de verdachten het verkeerde adres te pakken hebben gehad. Een van de verdachten had een oranje/ gele Thuisbezorgd jas aan. Door getuigen is gezien dat de verdachte in een blauwe auto in de richting van de Reigersbergenweg is vertrokken. In de uitzending wordt er een uitgebreid signalement gedeeld.