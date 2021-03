Bankhelpdeskfraude Den Haag

Omschrijving

Deze zogenaamde medewerkster vertelde dat de rekening van het slachtoffer werd geplunderd en dat ze haar geld moest overmaken naar zogenaamde veilige rekeningen. In totaal heeft het slachtoffer onder valse voorwenselen voor ruim 16.000,-euro naar verschillende rekeningen overgemaakt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die in de Bankastraat in Den Haag geld opnemen.