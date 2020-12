Bankhelpdeskfraude Delft

Omschrijving

Deze zogenaamde bankmedewerker vertelde dat er problemen waren met zijn pinpas. Uit voorzorg zou deze zogenaamde bankmedewerker de pinpas blokkeren maar hiervoor was wel de pincode nodig. Twee minuten later stond er uit het niets een zogenaamde medewerker voor de deur van het slachtoffer, deze man vertelde dat hij de bankpas kwam ophalen. Het slachtoffer overhandigde zijn pinpas waarna de zogenaamde bankmedewerker de pinpas leek door te knippen. Later bleek er een groot bedrag te zijn gepind en werd er voor 3000,- euro aan cadeaukaarten met deze bankpas bij een winkel aan de Dasstraat in Delft aangeschaft. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner aan de Dasstraat in Delft.