Overval casino Noordwijk

Omschrijving

Bij deze overval bedreigden drie personen het personeel met wapens. De overvallers gingen er met geld vandoor. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. In het onderzoek naar deze overval is een lichtkleurige Citroen Saxo naar voren gekomen. Van deze auto wordt in de uitzending een foto getoond. Het onderzoeksteam wil graag weten waar deze Saxo op dit moment staat en bij wie deze in gebruik is.