Winkeldiefstal Zoetermeer

Op donderdag 3 september heeft er een diefstal van kleding in een sportwinkel aan de Promenade in Zoetermeer plaats gevonden.

In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die deze diefstal hebben gepleegd. Op de beelden is te zien dat de mannen kleding bij elkaar zoeken en deze vervolgens in hun tassen proppen en de winkel verlaten.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.