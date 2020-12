Wie herkent deze twee schutters?

Op zaterdagavond 29 augustus rond 00.30 uur is er geschoten op de Schiedamseweg bij de kruising met de Jan Kruiffstraat. Het gebeurde voor de McDonalds. We weten dat er twee personen uit het groepje een schot hebben gelost. Wie zijn die twee?

Omschrijving

Op zaterdagavond 29 augustus staan er 6 jongens voor de Mac Donalds aan de Schiedamseweg. Het is 00:30 uur ’s avonds als er een witte Citroën aan komt gereden. Hier stappen drie jongens uit. Eén van de drie rent naar het groepje van 6 en slaat gelijk 1 van hen. Dit slachtoffer, met een trainingspak met blauw witte strepen, valt op de grond en wordt vervolgens weer geslagen door dezelfde persoon.

Hierna pakt een vriend van het slachtoffer een vuurwapen en richt deze op het groepje van 3 . Deze jongen met vuurwapen is in het zwart gekleed en heeft een petje op. Er is een vuurvlam zichtbaar, dus waarschijnlijk is het vuurwapen afgegaan.

De 3 jongens rennen richting hun auto (de Citroën). Het slachtoffer staat op, loopt naar zijn vriend en neemt het vuurwapen van hem over. Hierna richt hij het wapen op de 3 jongens die naar de Citroën rennen. Het is niet te zien of er dan daadwerkelijk wordt geschoten. Het slachtoffer en zijn vriend met het petje rennen vervolgens weg.

Informatie?

Wie heeft er informatie en weet wie de twee schutters zijn?

Bel met 0900-8844 of tip via het formulier.