Ernstige mishandeling Hoogland Laatste update: 23-03-2020 | 12:25 Zaaknummer: 2020027335 Datum delict: 25-01-2020 Plaats delict: Hoogland In de nacht van zaterdag 25 januari op zondag 26 januari wordt een jonge man met een drankfles op zijn achterhoofd geslagen. De daders vallen hem aan terwijl hij naar huis fietst over de Lindelaan in Hoogland. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Het slachtoffer is rond 2.00 onderweg naar huis. Tijdens zijn fietstocht over de Lindelaan in Hoogland komt er in de zelfde straat een scooter aangereden. De jonge man hoort de scooter met hoge snelheid naderen en wordt vervolgens op zijn hoofd geslagen met een gedeeltelijk gevulde fles sterke drank. Hij valt van zijn fiets en verwondt daarbij ook zijn gezicht. Het slachtoffer wordt later met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig is hij na zijn van het bewustzijn niet verloren en kan hij de scooter nog zien. Hij ziet dat er twee jongens in donkere kleding op een scooter zitten en linksaf de Acacialaan inrijden. De scooter is donker van kleur en het achterlicht brandt. Later die nacht, rond 2.13 uur, rijdt er weer een donkere scooter vanaf de Acacialaan over de Lindelaan. Het geluid en de snelheid waarmee de scooter rijdt lijken overeen te komen met de scooter die het slachtoffer eerder heeft gezien. Een vriend die het slachtoffer gezelschap houdt, ziet de jonge mannen die op de scooter rijden. Er bestaat een grote kans dat deze jongens op de scooter dezelfde personen zijn die het slachtoffer hebben geslagen met de fles. Signalement De bestuurder is een jonge man van ongeveer 16 tot 18 jaar oud. Hij heeft een slank tot normaal postuur, draagt donkere kleding en droeg die avond geen helm. De passagier is een jongen tussen de 16 en 18 jaar oud, met een slank tot normaal postuur. Hij heeft kort, donker haar en droeg een bruine stoffen jas. Ook hij droeg geen helm.

Vragen Wij vragen de daders om zichzelf te melden. Ook als u meer weet over deze avond, vragen we u contact met ons op te nemen. Misschien heeft u iets gehoord over het voorval, of een vermoeden wie deze jonge mannen op de scooter zijn. Meld dit via onderstaand tipformulier, of via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

