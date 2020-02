Man blind geslagen tijdens mishandeling

Laatste update: 03-02-2020 | 14:44 Zaaknummer: 2019377678 Datum delict: 17-12-2019 Plaats delict: Utrecht

Als het slachtoffer aan het basketballen is wordt hij mishandeld door een groepje jongens. Hij raakt aan één oog blijvend blind. De daders zijn nog spoorloos. De jongens uit het groepje zijn allemaal tussen de 16 en 20 jaar. Zes van hen zijn lichtgetint en twee zijn blank. De straatrover met de taser is lichtgetint en had pukkels in zijn gezicht. De jongen die hem uitdaagde om te vechten is lichtgetint en mager. Twee van de verdachten zijn opvallend dik, dat is één van de lichtgetinte jongens en één van de blanke jongens. De blanke jongen heeft bruin haar, een dik gezicht en droeg een blauwe jas of bodywarmer.