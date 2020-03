Schending van de eerbaarheid en aanranding in trein

Omschrijving

Het slachtoffer bevindt zich zondagochtend 8 december 2019 rond 07.45 uur op station Amsterdam Zuid. Ze is onderweg naar de sprinter richting Utrecht en staat op de roltrap om bij het betreffende perron te komen. Op de roltrap wordt haar aandacht getrokken door een jongen. Deze jongen lijkt haar eerst in te willen halen op de roltrap, maar blijft dan, in plaats van te passeren, opeens naast haar staan. Het slachtoffer vindt dit vreemd, maar schenkt er verder geen aandacht aan.

Op het perron aangekomen, arriveert de trein net en het slachtoffer stapt in de trein. De jongen die naast haar was gaan staan op de roltrap, stapt ook in. Hij gaat in de trein aan de andere kant van het gangpad schuin tegenover het slachtoffer zitten. Al snel heeft het slachtoffer door dat de jongen haar zit te bekijken. Ze ontwijkt zijn blik, maar wordt op een gegeven moment door hem aangetikt. Hij vraagt of ze in de trein naar Utrecht zitten. Het slachtoffer geeft aan dat dit klopt is en dan komt de jongen dichterbij bij haar zitten. Eerst zat hij in de vierzits-plek aan de andere kant van het gangpad, nu komt hij schuin tegenover het slachtoffer in dezelfde vierzits-plek zitten. Het slachtoffer vindt dit niet prettig, maar zegt er niets van.



Omdat het slachtoffer zich op een bepaalde manier toch onveilig voelt, besluit ze de jongen stiekem te filmen. Verder negeert ze hem. Hij tikt op zijn beurt een paar keer met zijn knie tegen haar knie aan, op zo’n manier dat het slachtoffer merkt dat dit niet per ongeluk gaat. Ze krijgt het gevoel dat de jongen haar aandacht probeert te trekken. Ze blijft zelf op haar telefoon en uit het raam kijken. Op een gegeven moment ziet ze in de weerspiegeling van het raam dat de jongen zichzelf mogelijk aan het betasten is. Hierop kijkt ze naar hem en ziet hoe de jongen zijn jas een stukje optilt en zijn geslachtsdeel in erectie aan haar laat zien. Steeds laat de jongen zijn geslachtsdeel even zien en verbergt deze als er andere mensen langslopen. Het slachtoffer durft niet weg te lopen, want dan moet ze langs de jongen. Ze besluit hem nogmaals stiekem te filmen. Als ze hem geen aandacht geeft, stopt hij vanzelf wel, zo hoopt ze. Dit gebeurt echter niet: hij blijft haar aankijken en zijn geslachtsdeel aan haar laten zien.



Op een gegeven moment vraagt het slachtoffer dan aan de jongens of hij weg wil gaan. Hij doet dat niet. Ze filmt de jongen nog een keertje en zegt opnieuw dat hij weg moet gaan. Ze herhaalt het nog een paar keer en dan staat hij uiteindelijk toch op. Hij gaat zitten waar hij eerst ook zat, aan de andere kant van het gangpad. Als de jongen is verplaatst, durft het slachtoffer op te staan en weg te lopen. In het voorbijgaan geeft de jongen een klap op de kont van het slachtoffer. Ze geeft direct aan dat hij haar niet moet aanraken en loopt dan door.

Beelden verdachte

Het slachtoffer heeft de verdachte gefilmd en er zijn dus duidelijke beelden van hem. Deze beelden zijn vorige week nog onherkenbaar getoond omdat de verdachte van het Openbaar Ministerie de kans heeft gekregen om zich binnen één week bij ons te melden. Dat heeft hij niet gedaan. Vandaar dat de beelden van deze verdachte nu herkenbaar getoond worden.

Man;

Rond de 20 jaar oud;

Donker haar en donkere wenkbrauwen.

Hij droeg een:

Zwarte pet achterstevoren;

Zwarte trui met de tekst ‘Just Do It’ op de borst;

Grijze broek.