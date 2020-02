Diefstal portemonnee in supermarkt

Dinsdag 19 november rond 17.30 uur is er een portemonnee uit de jaszak van een oudere man weggenomen, in een supermarkt aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag

Er worden camerabeelden getoond waarop de diefstal door de twee mannen te zien zijn. Met een pinpas uit deze portemonnee wordt er later contactloos in een andere supermarkt in Den Haag mee betaald.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.