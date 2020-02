Diefstal uit kluisje zwembad Wassenaar

Op zaterdag 31 augustus heeft een aangever in het Tikibad in Duinrell in Wassenaar in een kluisje persoonlijke bezittingen gestopt.

Dit kluisje dat met een code was afgesloten, heeft de aangever zijn mobiele telefoon, portemonnee, zonnebril en een geldbedrag ingestopt. Toen de aangever bij zijn kluisje kwam bleek deze leeg te zijn. Uit onderzoek bleek dat er diverse keren was gepind met de pinpas van de aangever bij een supermarkt op de Pleinweg in Rotterdam. Op camerabeelden is een vrouw te zien die contactloos heeft gepind.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.