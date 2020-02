Gewelddadige straatroof Hobbemaplein

Plotseling werd het slachtoffer van achteren vastgepakt door een man en werd er een mes op zijn keel gezet. De man eiste geld van het slachtoffer. Bij de worsteling die daarop volgde werd het slachtoffer meerdere malen gestoken. De verdachte is vandoor gegaan via de Herman Costerstraat en de Boerenstraat. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte..

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.