Man schiet met vuurwapen in de lucht

Tijdens de oudjaarsnacht 2020 rond middernacht is er door een man met een vuurwapen meerdere keren in de lucht geschoten.

Omschrijving

Het incident heeft plaats gevonden op de Schalk Burgerstraat tegenover de Wolmaranstraat in Den Haag. Voor zover we weten is er niemand gewond geraakt, maar we willen wel hele graag weten wie de man is die tijdens oud en nieuw stond te schieten.