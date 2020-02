Diefstallen autospiegels Westland

Omschrijving

Ook in januari 2020 is er al 24 keer aangifte gedaan. Sommige mensen zijn meerdere keren gedupeerd. De spiegels worden voornamelijk gestolen van duurdere auto's. In de uitzending worden camerabeelden getoond van een man die in de nacht van 1 op 2 december aan de Henry Hudsonstraat in De Lier autospiegels wegneemt. De aangever van deze diefstal was twee weken daarvoor in de nacht van 11 op 12 november ook al slachtoffer.