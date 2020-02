Supermarkt beschoten Den Haag

Op het Lorentzplein in Den Haag is op zondag 9 februari rond 02.30 uur een supermarkt beschoten.

Omschrijving

Omwonenden hadden glasgerinkel gehoord en in eerste instantie werd er uitgegaan van een inbraak. Na onderzoek bleek dat er sprake was van een schietincident. UIt onderzoek is gebleken dat de supermarkt is beschoten door een onbekend persoon. Deze supermarkt was al eerder beschoten namelijk op woensdag 6 november. Dat schietincident heeft zeer waarschijnlijk in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 november plaats gevonden.