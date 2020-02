Zware mishandeling Wateringen

Omschrijving

Het slachtoffer was met wat vrienden en vriendinnen thuis nog wat aan het na feesten. In de nacht van donderdag op vrijdag vroeg een voor het slachtoffer onbekende vrouw of zij in zijn woning naar het toilet kon, het latere slachtoffer liet haar binnen. Enige tijd later bonkte een man op het raam van de aangever en toen deze de voordeur opende kreeg hij direct een klap in zijn gezicht. Toen het slachtoffer ook naar buiten ging kwamen er nog drie mannen aan die het slachtoffer tegen de grond sloegen. Het slachtoffer raakte daarbij knock-out. Het slachtoffer bleek een gebroken neus en beschadigde voortanden te hebben. De mannen kwamen uit de richting van cafe de Molenbar.