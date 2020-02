Diefstal uit horecagelegenheid Den Haag

Op donderdag 25 juli rond 03.55 uur werd er in een horecagelegenheid aan de Laan in Den Haag een rugtas weggenomen.

In deze rugtas zaten ook huissleutels en het adres van het slachtoffer. Kort na de diefstal werd de deur van de woning van het slachtoffer geopend. In de woning was op dat moment de moeder van het slachtoffer aanwezig. De vrouiw schrok zo erg dat de indringer er vandoor ging. Er worden camerabeelden getoond van de man die de rugtas had weggenomen.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.