Brandstichting De Lier

Laatste update: 25-02-2020 | 17:00 Zaaknummer: 2019348930 Datum delict: 15-12-2019 Plaats delict: Hoofdstraat De Lier

Op donderdag 15 december 2019 tussen 05.20 en 05.30 uur heeft er een brandstichting plaats gevonden bij een grillroom in de Hoofdstraat in De Lier. Op camerabeelden is te zien dat er een man naar de grillroom loopt en een steen door het raam gooit. Vervolgens is te zien dat de man een brandende fles naar binnen gooit. Deze brand is door een buurman geblust waardoor de brand beperkt is gebleven.