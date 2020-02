Mishandeling en belediging kassamedewerkster

Laatste update: 25-02-2020 | 17:00 Zaaknummer: 2020002455 Datum delict: 02-01-2020 Plaats delict: Den Haag Laakweg

Op donderdag 2 januari rond 17:50 uur, werd een kassamedewerkster en meerdere omstanders in een supermarkt aan de Laakweg mishandeld en en beledigd. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte een vuistslag in het gezicht van het slachtoffer geeft. Verder is ook te zien dat de verdachte spuugt in de richting van het slachtoffer.