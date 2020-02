Woninginbraak Leidschendam

Laatste update: 25-02-2020 | 16:21 Zaaknummer: 2020015795 Datum delict: 16-01-2020 Plaats delict: Landscheidingsstraat in Leidschendam

Op donderdag 16 januari rond 10.50 uur heeft er een woninginbraak plaats gevonden in een woning aan de Landscheidingsstraat in Leidschendam. De aangever kreeg via zijn mobiele telefoon live beelden te zien van de woninginbraak. Direct heeft de aangever de politie geïnformeerd. Uit onderzoek bleek dat de cilinder uit het slot was getrokken. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker.