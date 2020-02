Beroving Boergoensevliet Rotterdam-Zuid

Wie herkent de twee jongens die worden verdacht van het stelen van een mobiele telefoon? De verkoop via Markplaats verloopt helemaal anders. Eén stapt in de auto van het slachtoffer en bedreigt hem uiteindelijk met een vuurwapen, waarna het duo met het mobieltje vlucht richting Kromme Zandweg. Zoals op de foto is te zien, draagt één van de verdachten een opvallend geel jack. Wie herkent hem of de andere jongeman?

Eenmaal bij de tramhalte wordt hij aangesproken door twee mannen, waarvan er eentje bij hem in de auto stapt. De zogenaamde koper probeerde geld over te maken naar de rekening van het slachtoffer, maar toen dit niet lukte nam de situatie ineens een andere wending. Het slachtoffer kreeg een vuurwapen naar zijn gezicht gericht terwijl de man de telefoon uit zijn hand pakt.

Op zaterdag 28 december 2019 maakt het slachtoffer via marktplaats een afspraak met een jongen om zijn telefoon te verkopen. De twee spreken met het slachtoffer af op een verlaten parkeerplaats vlakbij sporthal Wielewaal. Dit is aan het einde van tramlijn 2 in Rotterdam-Charlois.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.