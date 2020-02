Wie is de dansende messensteker?

Omschrijving

Op de hoek van de Dordstelaan/ Maretakstraat is een eethuis gevestigd. Het is een komen en gaan van klanten. Buiten staat een auto geparkeerd. Om de auto 'hangt' een aantal mannen. Eén man, de latere dader, maakt een bijzonder dansje. Maar even later richting zijn 'moves' zich richting de andere mannen. Hij maakt armbewegingen tegen meerdere mannen. Dan komt vanaf de Dordtselaan het latere slachtoffer aanlopen. De verdachte krijgt een woordenwisseling met het slachtoffer. Even later steekt de verdacht het slachtoffer in zijn arm.



De politie is op zoek naar de dader en hoopt dat mensen hem herkennen. Hij draagt een opvallende jas en doet, zoals eerder gezegd, een opvallend dansje. Als u op basis van de beelden een idee heeft wie dit zou kunnen zijn of u heeft meer informatie over het steekincident, neem dan alstublieft contact op met de gratis opsporingstiplijn via 0800-6070. Wilt u liever anoniem melden, dan kunt u terecht bij M. via 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.