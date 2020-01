Woningoverval Bourtange

In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september 2019 rond 02:30 uur werd een 66-jarige man in zijn woning aan de Zodenpandweg in Bourtange overvallen en mishandeld.

Omschrijving

Het slachtoffer werd in zijn slaap overvallen en door een onbekende man mishandeld. Het slachtoffer lijdt aan een spierziekte waardoor hij zich op het moment van de overval niet verweren kon. Hij raakte bij deze gewelddadige overval gewond en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De man houdt er vermoedelijk blijvend letsel aan over. Waarom er zo veel geweld tegen hem werd gebruikt is tot op heden dan ook onduidelijk.

Buit

De overvaller ging er met geld en de auto van het slachtoffer vandoor. Deze auto werd korte tijd later teruggevonden in Vlagtwedde.

Vragen

We hebben nog veel vragen over deze zaak en hopen daarom dat er mensen zijn die informatie hebben die het onderzoek verder kan helpen. Hebt u iets gezien in de periode rond de overval wat belangrijk kan zijn in het onderzoek, of heeft u andere informatie die naar de dader(s) kan leiden? Deelt u dit dan met ons via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000