Whatsappfraude

Deze man wordt verdacht van oplichting via Whatsapp. Op 23 oktober kreeg het slachtoffer een Whatsappbericht van haar kind die haar vroeg geld over te maken. Althans, dat dacht ze.

Een van de twee verdachten is herkend en daarom is zijn foto weggehaald. De politie is nog op zoek naar de man op de beelden.

Omschrijving

Nadat ze een bedrag heeft overgemaakt, komt ze er achter dat het om oplichting gaat, maar intussen is er al een bedrag in Rotterdam opgenomen, aan de 1e Middellandstraat. Hetzelfde overkomt nog iemand op 21 november. Ook hier wordt direct nadat er een bedrag is overgemaakt gepind in Rotterdam, aan de Dortselaan. De man was samen met een andere man, die inmiddels is herkend.



Zaaknummers 2019481072 / 2019527452