Wie beschoot Henk Wolters op oudejaarsavond?

Dinsdagavond 31 december werd rond 21.40 uur op de Buitengasthuisstraat in Zwolle een zwaargewonde man gevonden. De 52-jarige man is vermoedelijk rond tussen 20.15 en 20.30 uur neergeschoten en daarna overleden aan zijn verwondingen. Opsporing Verzocht en Onder de Loep besteden deze week aandacht aan deze zaak.

Omschrijving

Vragen

Het onderzoek is in volle gang en het rechercheteam heeft nog veel vragen:

Wie heeft op de Buitengasthuisstraat of in de omgeving iets gehoord of gezien rond 20.15 uur?

Wie heeft iets gehoord of gezien op de Buitengasthuisstraat voordat de man rond 21.40 uur is aangetroffen?

Heeft iemand een persoon of personen weg zien rennen, rijden of fietsen tussen 20.15 uur en 21.40 uur?

Heeft iemand informatie over een mogelijke aanleiding voor het incident op de Buitengasthuisstraat?

Iedereen die informatie heeft over dit incident of antwoord kan geven op bovenstaande vragen, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie in Zwolle. Dat kan via het tipformulier of 0900-8844. Contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen kan ook, het team is bereikbaar op 06-14937510. Alle informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek!