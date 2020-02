Fraude met verloren of gestolen pinpas Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle

Laatste update: 20-02-2020 | 17:35 Zaaknummer: 2019446465 Datum delict: 03-10-2019 Plaats delict: Zwolle, Amersfoort, Apeldoorn

Begin oktober verdwijnt de pinpas van een jonge Zwollenaar. Bij de pas, die mogelijk verloren of gestolen is, zat de pincode. Later merkt het slachtoffer dat zijn rekening is misbruikt door een fraudeur.