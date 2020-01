Bert van Horssen is de identiteit van de tweede verdachte van de explosie in een woning aan de Golfoploop op Urk. De man heeft niet gereageerd op een oproep om zich zelf te melden. Daarom maakt de politie nu zijn identiteit bekend. De politie roept burgers op om zich te melden als zij informatie hebben over de verblijfplaats van de verdachte.

Omschrijving

Op zondag 3 november werd een gezin opgeschrikt door een enorme explosie in hun woning aan de Golfoploop op Urk. Een zwaar explosief was door onbekenden naar binnen gegooid en in de hal van het huis beland. Hier ontplofte het explosief. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De ouders en kinderen zijn met de schrik vrijgekomen. Het huis heeft wel enorme schade. Vermoedelijk is het gezin slachtoffer geworden van een wraakactie die voor iemand anders was bedoeld.

De afgelopen maanden heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en media-aandacht besteed aan de zaak. Op 17 december 2019 werd een 28-jarige man van Urk aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Tweede verdachte

De identiteit van een tweede verdachte is bekend bij de politie, maar deze persoon is nog niet aangehouden. De politie heeft de man opgeroepen om zich bij ons te melden. De man heeft geen gevolg gegeven aan het gestelde ultimatum. Daarom maken we nu zijn identiteit bekend.

Verdachte

Naam: Bert van Horssen

Leeftijd: 23

Uiterlijke kenmerken: blanke huidskleur, normaal postuur, blauwe ogen, donkerblond haar en een opvallend litteken op het voorhoofd.

De uiterlijke kenmerken van de verdachte kunnen afwijken van de foto's. De mogelijkheid bestaat onder andere dat hij nu een kaalgeschoren hoofd heeft.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u informatie over het incident? Of weet u meer over de mogelijke verblijfplaats van Bert van Horssen? Dan komt de politie graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel de opsporingstiplijn 0900 6070. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.