Diefstal elektronica uit loods Schiphol

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni 2019 is bij een inbraak bij een bedrijf aan de Rangoonweg bij Schiphol voor drie miljoen aan elektronica gestolen. Met behulp van twee vrachtwagens is het de inbrekers gelukt om de buit mee te nemen.

Omschrijving

In die betreffende nacht arriveren rond 03.30 uur twee vrachtwagens bij het distributiecentrum; een licht gekleurde DAF-bakwagen en een witte Renault-trekker met oplegger. Eén van de daders loopt de loods van het bedrijf in, waarna hij een meegebrachte elektrische palletwagen gebruikt om onder andere een grote hoeveelheid elektronica in te laden. Het gaat om een getinte man met een baardje, een fors postuur en donkere kleding. Naast deze man zijn er sowieso nog twee personen bij de diefstal betrokken; de twee chauffeurs van de vrachtwagens. De daders lijken zo goed de weg te weten dat de Koninklijke Marechaussee vermoedt dat zij mogelijk over informatie van binnenuit beschikten.

Behalve telefoons van het merk Motorola worden veel artikelen buitgemaakt van het merk DJI, zoals drones en actioncams. In totaal worden 40 pallets met hoofdzakelijk elektronica gestolen. Gezien de grote hoeveelheid goederen die er zijn gestolen, is het goed mogelijk dat er geprobeerd is om de buit in grote hoeveelheden te slijten. Totale waarde van de buit ligt rond de 3 miljoen euro.

Deel van de buit aangetroffen

Bij de diefstal werd – mogelijk per ongeluk – ook een aantal dozen met onderdelen van tuinverlichting meegenomen. Tijdens een onderzoek door samenwerkende opsporingsdiensten werden 97 van die dozen op 12 september 2019 teruggevonden in een opslagloods op industrieterrein Midi-Center in Beverwijk. De eigenaar van die loods is inmiddels aangehouden.

Gebruikte vrachtwagens

Bij de diefstal in juni zijn twee voertuigen gebruikt. Eén ervan is een lichtkleurige bakwagen van het merk DAF, type CF75 250. De andere vrachtwagen bestaat uit een witte trekker van het merk Renault, type Premium 370 19T, en een witte oplegger van het merk Draco. De DAF reed tijdens de diefstal met het gestolen Duitse kenteken KLE-AQ-60. De Renault-trekker had het gestolen Belgische kenteken 1-SET-340. De rechercheurs horen graag of iemand beide vrachtwagens voor de diefstal op Schiphol heeft gezien of weet waar de vrachtwagens nu zijn.

Onderzoek naar de gebruikte voertuigen

Inmiddels is duidelijk dat de Renault trekker met oplegger al maanden voor de diefstal, op woensdag 17 april 2019, door twee mannen is aangeschaft bij een bedrijf aan de Industrieweg in het Gelderse Vuren. Beide mannen arriveerden die dag met een taxi, tussen 15.30 en 15.45 uur bij het bedrijf. Na de aanschaf is één van de twee mannen met dezelfde taxi vertrokken. Met de betreffende chauffeur zou het onderzoeksteam graag spreken omdat het mogelijk een belangrijke getuige is. Eén van die mannen is inmiddels aangehouden. De andere man heeft het volgende signalement:

blanke, kale man

rond 1.70 meter lang

wordt tussen 30 en 35 jaar oud geschat

sprak met een Amsterdams accent

werd “Appie” genoemd

Tips

Heeft u informatie over de diefstal, over de daders of over de gebruikte vrachtwagens? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.