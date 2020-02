Vrouw (91) slachtoffer babbeltruc Langswater

Een 91-jarige vrouw is maandag 29 juli 2019 slachtoffer geworden van een babbeltruc. Met haar gestolen bankpas is 1500 euro gepind. De recherche onderzoekt deze zaak en heeft beelden van de twee vrouwelijke verdachten op het moment dat ze het gebouw aan Langswater betreden, op het moment dat ze in de lift staan en wanneer ze pinnen bij de geldautomaat.

Even later krijgt de 91-jarige dame iemand aan de telefoon die zegt dat hij van de bank was. Hij weet de pincode van de vrouw te bemachtigen. Kennelijk is de bankpas van de vrouw uit haar woning meegenomen en is er zonder haar toestemming 1500 euro bij geldautomaten op het Osdorpplein van haar bankrekening opgenomen. Hierna is de pas door de bank geblokkeerd. Daarna is er nog getracht om geld op te nemen, eveneens op het Osdorpplein.

Vragen

Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier of via het anonieme tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.